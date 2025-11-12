Депутаты предлагают запретить начислять плату за жилье после смерти собственника

Если собственник жилья умер и там никто не живет, то начислять плату за коммунальные услуги в этом случае нельзя. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Законодательного собрания Нижегородской области.

В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, если собственник жилья не пользуется им, то все равно это не является основанием для освобождения от оплаты коммунальных услуг. То же самое касается отсутствия прописки: никто не прописан - плати. Это не относится только к оплате по счетчику воды или света, если они не мотают кубометры и киловатт-часы. В этом случае собственник как бы платит нулевую сумму. Но вот квартплата и плата за другие услуги продолжают начисляться, хотя фактически их никто не потребляет.

Нижегородские депутаты считают это несправедливым и предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы освободить наследников от уплаты коммуналки, которой они не пользовались после смерти собственника. Сейчас к депутатам обращаются люди, которых вынуждают платить долги за умершего по иску управляющих компаний.

Депутаты предлагают запретить начислять плату для пустующей квартиры за те услуги, которые рассчитываются по нормативам потребления и количеству проживающих.

Однако первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев считает, что это противоречит самому принципу взимания платы. Так, квартплата включает в себя взносы на капремонт и содержание общего имущества. Хотя ремонта во многих домах нет десятилетиями и неизвестно, на что уходят деньги, таковы действующие правила.