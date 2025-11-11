УК обяжут отчитываться перед жильцами по единому стандарту

Минстрой России вводит обязательную детализированную отчетность для управляющих компаний и ТСЖ, которая должна повысить прозрачность начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующая форма отчетов разработана ведомством и проходит утверждение. Согласно новым требованиям, УК будут обязаны ежегодно публиковать подробную информацию о финансовых потоках, включая, закупочные цены на коммунальные ресурсы и стоимость их реализации жильцам, поступления от аренды общедомового имущества и направления их использования, влияние дополнительных доходов на размер платежей за ЖКУ.

Как отмечают эксперты, ранее отсутствие детализации позволяло УК манипулировать цифрами. "Непрозрачность работы УК касается всех, так как порождает злоупотребления, отражающиеся на суммах в квитанциях", - пояснил эксперт ОНФ Павел Склянчук.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева добавила, что отсутствие четкой отчетности приводило к недоверию со стороны жильцов. Новый формат отчетности, который должен публиковаться в первом квартале каждого года, позволит собственникам эффективнее контролировать расходы управляющих компаний и выявлять возможные злоупотребления, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в Челябинске введут новую единую форму отчетов для управляющих компаний. В отчетах появятся подробные данные о расходах на содержание и ремонт домов.