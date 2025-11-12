ФСБ выявила новых лиц, причастных к покушению на митрополита Тихона

ФСБ России вышло на новых лиц, причастных к попытке убийства митрополита Тихона (Шевкунова) по заданию спецслужб Украины.

"В результате проведенных мероприятий получены сведения о причастности к данному преступлению иных лиц", - говорится в сообщении ФСБ.

По данным ведомства, целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта.

11 ноября ФСБ провела обыски в Москве, Псковской области и Крыму, сообщает РИА Новости. Были получены доказательства подготовки покушения, изъята агитация ВСУ и символика запрещенных организаций. Следствие проверяет связи и устанавливает соучастников группы.

В феврале ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Были задержаны двое подозреваемых — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По их словам, в середине 2024 года они были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Теракт подозреваемые планировали осуществить в Москве, установив взрывчатку в Сретенском монастыре.

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, в октябре 2023 года решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До этого возглавлял Псковскую кафедру и был наместником Псково-Печерского монастыря, о котором написал свою знаменитую книгу "Несвятые святые".