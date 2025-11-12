Тагильчанин нарочно задавил пешехода после ссоры с женой

В Нижнем Тагиле вынесли приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя 1985 г.р.. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, свердловчанин намеренно совершил убийство незнакомой женщины, чтобы его привлекли к уголовной ответственности.

Какую именно цель преследовал мужчина - не сообщается. Известно только, что утром 31 августа прошлого года он поссорился с супругой, после чего и решился на преступление. В период с 08.20 до 08.27 он ехал по дороге "Екатеринбург - Серов" в поселок Николо-Павловское, заметил женщину 1969 г.р., идущую по пешеходному переходу, намеренно увеличил скорость и совершил умышленный наезд.

От многочисленных и несовместимых с жизнью травм, женщина скончалась на месте.

Пригородный районный суд признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и назначил наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу сына погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.