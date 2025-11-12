МИД запретил въезд в РФ группе японских журналистов и ученых

Министерство иностранных дел России ввело бессрочный запрет на въезд в страну для группы граждан Японии в качестве ответной меры на санкционную политику Токио.

Под ограничения попали более 30 представителей Японии, среди которых сотрудники ведущих СМИ: газет Nikkei, Asahi, Yomiuri и телеканалов TBS, Fuji TV. Также под санкциями - дипломаты МИД Японии, преподаватели университетов, активисты неправительственных организаций.

В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что эти меры являются ответом на "продолжающиеся санкционные действия Токио, связанные со специальной военной операцией РФ на Украине", сообщают "Ведомости".

24 октября представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Япония занимает "весьма недружественную позицию" и присоединилась ко всем "незаконным санкциям" в адрес России.

Ранее первая женщина – премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила перед парламентом. Одной из тем разговора стал мирный договор с Россией.