Житель Перми лишился четырех квартир из-за проституток

Суд Свердловского района Перми обратил в доход государства четыре квартиры в центре города, которые владелец использовал для организации проституции. Об этом сообщает телекомпания "Рифей".

Как установило следствие, в период с января 2023 года по март 2024 года житель Перми сдавал посуточно свои квартиры лицам, организовавшим занятие проституцией.

"Предоставление помещений для организации притонов с целью извлечения прибыли является преступлением", - отметила помощник прокурора Свердловского района Анна Шумская.

Суд постановил конфисковать недвижимое имущество. Кроме обращения в государственную собственность четырех квартир, с осужденного взысканы несколько сотен тысяч рублей, полученных в результате преступной деятельности, а также назначен штраф.