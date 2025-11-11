В швейцарском хосписе умер бывший российский сенатор Слуцкер

Онкологическое заболевание стало причиной смерти бывшего сенатора Совета Федерации России Владимира Слуцкера. Высокопоставленный политик умер в первый осенний месяц 2025 г.

Это случилось в хосписе в Женеве. О смерти Слуцкера сообщил Дэвид Эллисон – адвокат его бывшей жены Алёны, которая после развода судилась с ним в Лондоне.

Слуцкер родился 27 августа 1956 г. в Москве. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. В Совфед попал от Чувашии, заседал в верхней палате российского парламента в 2002-10 гг., пишет РБК.