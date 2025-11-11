В Петербурге проблемы с мобильным интернетом

В Санкт-Петербурге происходят массовые сбои в работе мобильного интернета. Власти пока не комментируют отсутствие интернет-связи. А пользователи сообщают о проблемах у разных операторов и в разных районах города. Местные СМИ сообщают, что не всегда получается выйти в сеть с Васильевского острова, в южной части города (Шушары, Купчино, станция метро "Звездная").

Также сообщается, что некоторые сайты работают исправно, даже если в целом доступ к сети ограничен. Например, когда не работают Google и Telegram, "Яндекс" может оставаться доступным.

Между тем, Baza пишет, что Россияне перебои наблюдаются не только в Петербурге, но и в Сочи, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде и Уфе.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Ульяновска мобильный интернет будут ограничивать до окончания СВО – это официальное заявление властей.