Южноуральские общественники посетили батальон БПЛА "Ратибор"

С гуманитарной миссией представители "Народного фронта" посетили батальон беспилотных систем "Ратибор". Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта" Южного Урала.

По данным пресс-службы, батальон "Ратибор" был создан весной 2025 года в 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии 80 танковом полку.

Направления работы в таком дивизионе разнообразны: от ремонта FPV- дронов до обслуживания БПЛА самолетного типа.

Прежде чем отправиться на передовую, батальон прошел серьезную подготовку и испытания на полигонах Челябинской области. Сейчас таких батальонов уже три.