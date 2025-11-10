От санитара до командира роты БПЛА: история челябинского бойца с позывным "Крест"

"Народный фронт Челябинской области" рассказал историю бойца с позывным "Крест" – человека, чья служба начиналась с работы санитара. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения "Народного фронта".

По данным пресс-службы, путь "Креста" начался в 2021 году, когда он был призван на срочную службу. В январе 2022 года военнослужащий подписал контракт и отправился в зону проведения СВО.

В составе 80-го танкового полка он исполнял обязанности санитара. Красный медицинский крест на форме стал отличительным символом, благодаря которому за ним и закрепился такой позывной.

По словам военного, в мае 2022 года он привозил раненых в госпиталь, а спустя время его начинали узнавать бойцы и благодарить за оказанную помощь.

Мужчина до сих пор выполняет задачи на передовой, служит командиром первой роты БПЛА. Его путь – пример того, как военнослужащие способны адаптироваться к новым условиям, сохраняя стремление поддерживать товарищей.