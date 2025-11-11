Свердловчанам могут запретить собирать хворост у автомобильных и жд-дорог

Жителям Свердловской области могут запретить собирать хворост у автомобильных, жд-дорог и трубопроводов. Такой законопроект находится на рассмотрении в заксобрании региона.

Отметим, что сейчас уральцам разрешено собирать ветки для собственных нужд без ограничений. Законопроектом "О внесении изменения в статью 13 Закона Свердловской области "О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области" предлагается ограничить список мест.

Причины не называются. В пояснительной записке сказано, что "законопроект подготовлен в целях корректировки положения, определяющего порядок заготовки гражданами веников, ветвей и кустарников лиственных пород для метел и плетения для собственных нужд". При одобрении депутатами, закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.