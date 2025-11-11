В Екатеринбурге снова ищут подрядчика для строительства Ледового городка

На госзакупках появилась информация о поиске подрядчика для строительства и техобслуживания Ледового городка в Екатеринбурге. Конкурс был объявлен 7 ноября, начальная цена составляет 26 млн 180 тыс. рублей.

Подать заявку можно до 17 ноября включительно. Ледовый городок расположится в Историческом сквере в центре города. Согласно информации из представленных на сайте документов, поставить лед для возведения скульптур исполнитель должен до 25 декабря, а установить новогоднюю елку - до 30 декабря.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов писал, что строительство городка начнется 14 декабря, а 29 декабря состоится торжественное открытие праздничной площадки. Темой станет "Свердловский рок-клуб", который отметит свое 40-летие в 2026 году. В Историческом сквере расположатся арка "Я люблю рок", горки "Гитара", лабиринт "Звезды" и многое другое.

Напомним, что это уже второй конкурс на поиск подрядчика, который объявляет мэрия. В первый раз Ледовый городок хотели построить две компании, однако ни одна из заявок не соответствовала необходимым требованиям.