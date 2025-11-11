В Челябинске на перегоне станции Кольцевая – Металлургическая вагоны сошли с рельс

В Челябинске вагоны сошли с рельс. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы, утром 11 ноября 2025 года на перегоне станции Кольцевая – Металлургическая на путях необщего пользования ПАО "ЧМК произошел сход 19 вагонов, которые были загружены металлопрокатом, и следовали в составе грузового поезда.

В результате происшествия никто не пострадал.

Инцидент не повлиял на движение поездов на путях общего пользования.

Транспортная прокуратура проводит проверку требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.