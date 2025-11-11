В Европе может появиться новая разведка

Еврокомиссия (ЕК) может создать новый орган, который займётся разведкой. Возглавить его может председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По данным FT, чиновники дипслужбы Евросоюза (ЕС) не согласны на такой шаг, потому что опасаются за будущее европейского разведывательного центра. В ЕК намерены привлекать сотрудников национальных разведывательных служб из государств, входящих в объединение. Конкретные сроки создания органа пока не определены, пишут "Ведомости".