Новая площадка Общества российско-китайской дружбы укрепит гуманитарные и культурные связи

Накануне в Екатеринбурге на площадке "Атриум-палас-отеля" состоялась церемония открытия Свердловского отделения Общества российско-китайской дружбы – структуры, которая объединяет гуманитарные, образовательные и культурные проекты между странами. Церемонию посетили и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Жуй, председатель центрального правления Общества Леонид Петухин, дипломаты, представители властей, вузов и общественных организаций.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что регион продолжает системную работу по укреплению сотрудничества с Китаем.

"Правительство Свердловской области осуществляет последовательную работу по укреплению международных связей с провинциями КНР. Мы реализуем кооперационные проекты с коллегами из провинции Хэйлудзян и города Харбин, развиваем культурно-гуманитарное партнерство с провинциями Леонин, Хэнань и Гуандун. Налажено взаимодействие между городами, ведется работа по заключению новых соглашений о побратимстве. Искренне надеюсь, что региональное отделение станет не только участником совместных проектов правительства Свердловской области и генерального консульства Китая, но и возглавит новые инициативы культурного и гуманитарного взаимодействия", — сообщил государственный деятель.

Председатель регионального отделения Евгений Розенблит обозначил ключевые направления направления для развития сотрудничества. По его словам, новая структура будет работать сразу на нескольких уровнях – от гуманитарного сотрудничества до инновационных проектов и медиа. В своей речи он подчеркнул, что площадка должна стать местом реального взаимодействия, а не формальной работы.

Учредитель общественной организации Валерия Розенблит напомнила о главной цели Общества российско-китайской дружбы – это укрепление народной дипломатии России и Китая, а также проведение образовательных, культурных и художественных мероприятий.

Отдельно она отметила, что интерес свердловских студентов к китаеведению и изучению китайского языка растет, и именно поэтому регион рассчитывает на активное развитие культурно-образовательных инициатив.

Исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге Ван Тун подчеркнул, что "вековая китайско-российская дружба глубоко вошла в сознание народов", и число ее сторонников продолжает расти.

"Дружба между Россией и Китаем уходит корнями в далекое прошлое... Сегодня китайско-российские отношения под стратегическим руководством двух глав государств находятся на самом высоком уровне за свою историю", — сказал Ван Тун.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин напомнил, что Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером региона — на него приходится 35% всего объема внешней торговли. Также стоит отметить, что работа развивается в контексте Года культур России и Китая и в преддверии памятных дат, связанных с Победой в Великой Отечественной войне и в войне с японскими захватчиками.

Напомним, что Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года (в Китае — с 1949 года), и его главная цель — укрепление дружбы двух стран, развитие деловых, гуманитарных, образовательных и молодежных связей.