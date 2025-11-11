Новая площадка Общества российско-китайской дружбы укрепит гуманитарные и культурные связи

11 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новая площадка Общества российско-китайской дружбы укрепит гуманитарные и культурные связи

Накануне в Екатеринбурге на площадке "Атриум-палас-отеля" состоялась церемония открытия Свердловского отделения Общества российско-китайской дружбы – структуры, которая объединяет гуманитарные, образовательные и культурные проекты между странами. Церемонию посетили и.о. генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Тун, советник-посланник посольства КНР в РФ Лю Жуй, председатель центрального правления Общества Леонид Петухин, дипломаты, представители властей, вузов и общественных организаций.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что регион продолжает системную работу по укреплению сотрудничества с Китаем.

"Правительство Свердловской области осуществляет последовательную работу по укреплению международных связей с провинциями КНР. Мы реализуем кооперационные проекты с коллегами из провинции Хэйлудзян и города Харбин, развиваем культурно-гуманитарное партнерство с провинциями Леонин, Хэнань и Гуандун. Налажено взаимодействие между городами, ведется работа по заключению новых соглашений о побратимстве. Искренне надеюсь, что региональное отделение станет не только участником совместных проектов правительства Свердловской области и генерального консульства Китая, но и возглавит новые инициативы культурного и гуманитарного взаимодействия", — сообщил государственный деятель.

Церемония открытия Свердловского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Церемония открытия Свердловского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Председатель регионального отделения Евгений Розенблит обозначил ключевые направления направления для развития сотрудничества. По его словам, новая структура будет работать сразу на нескольких уровнях – от гуманитарного сотрудничества до инновационных проектов и медиа. В своей речи он подчеркнул, что площадка должна стать местом реального взаимодействия, а не формальной работы.

Учредитель общественной организации Валерия Розенблит напомнила о главной цели Общества российско-китайской дружбы – это укрепление народной дипломатии России и Китая, а также проведение образовательных, культурных и художественных мероприятий.

Отдельно она отметила, что интерес свердловских студентов к китаеведению и изучению китайского языка растет, и именно поэтому регион рассчитывает на активное развитие культурно-образовательных инициатив.

Исполняющий обязанности генерального консула в Екатеринбурге Ван Тун подчеркнул, что "вековая китайско-российская дружба глубоко вошла в сознание народов", и число ее сторонников продолжает расти.

"Дружба между Россией и Китаем уходит корнями в далекое прошлое... Сегодня китайско-российские отношения под стратегическим руководством двух глав государств находятся на самом высоком уровне за свою историю", — сказал Ван Тун.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин напомнил, что Китай остается крупнейшим внешнеторговым партнером региона — на него приходится 35% всего объема внешней торговли. Также стоит отметить, что работа развивается в контексте Года культур России и Китая и в преддверии памятных дат, связанных с Победой в Великой Отечественной войне и в войне с японскими захватчиками.

Напомним, что Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года (в Китае — с 1949 года), и его главная цель — укрепление дружбы двух стран, развитие деловых, гуманитарных, образовательных и молодежных связей.

Теги: Российско-китайское общество, Екатеринбург, Ван Тун


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2025 16:39 Мск В Екатеринбурге открылось Свердловское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети