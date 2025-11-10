В Екатеринбурге открылось Свердловское региональное отделение общества российско-китайской дружбы
В Екатеринбурге состоялась церемония открытия Свердловского регионального отделения общества российско-китайской дружбы.
На церемонии председатель Свердловского регионального отделения общества Евгений Розенблит выделил несколько стратегических направлений сотрудничества, таких как:
- содействие гуманитарному сотрудничеству;
- культурно-образовательные инициативы;
- экономика и инновации;
- медиа.
Учредитель общества Валерия Розенблит отметила, что для содействия гуманитарному сотрудничеству важно укрепление народной дипломатии России и Китая, а также проведение образовательных, культурных и художественных мероприятий.
На фоне повышения интереса студентов к получению высшего образования в области китаеведения и изучения китайского языка, в Свердловской области планируется развитие культурно-образовательных инициатив.