СМИ: Автомобиль в Нью-Дели подорвал врач-смертник

Названо имя предполагаемого подрывника автомобиля в Нью-Дели (столица Индии).

Подрыв автомобиля Hyundai i20 в центре Нью-Дели 10 ноября совершил террорист-смертник. Предполагаемый преступник – владелец автомобиля, врач Умар Мохаммад 1989 г.р., который работал в одном из медицинских колледжей, пишет РБК.

10 ноября вечером на светофоре вблизи исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. Погибли 10 человек, ранены более 20. Российских граждан нет среди пострадавших или погибших в результате взрыва нет.