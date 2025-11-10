В Нью-Дели прогремел взрыв: россиян среди пострадавших или погибших нет

10 ноября вечером на светофоре вблизи исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. Погибли 10 человек, ранены более 20. Российских граждан нет среди пострадавших или погибших в результате взрыва нет, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Индии.

"По предварительным данным, россиян среди погибших или пострадавших нет", - сказали в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с индийскими оперативными службами в связи с произошедшим ЧП. Причина взрыва пока не определена.

Полиция проводит расследование. Введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш.