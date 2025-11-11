На 10 километрах трассы "Екатеринбург – Реж – Алапаевск" ограничили движение

На Среднем Урале введены временные ограничения на трассе "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". Речь идет о 10 километрах дороги.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ограничения действуют для всех видов транспорта с 20 по 30 км трассы в оба направления – в сторону Екатеринбурга и в сторону Режа. Это связано с образованием снежного наката на проезжей части.

"Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Призываем автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных условий и планировать маршруты заранее", - отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.