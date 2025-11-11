Штрафы за мошенничество вырастут в 1,5 раза

Кабмин России одобрил законопроект о значительном ужесточении наказаний за экономические преступления.

Согласно документу, штрафы за ряд преступлений, включая мошенничество, будут увеличены в полтора раза. Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки предусматривают повышение как размеров штрафов, так и пороговых значений ущерба. В частности, за мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской деятельности, максимальный размер штрафа может достичь 1,5 млн руб.

Также планируется увеличение санкций за незаконное предпринимательство, причинение имущественного ущерба путем обмана, уклонение от уплаты налогов и незаконную банковскую деятельность. Еще одним важным изменением станет корректировка порогов крупного и особо крупного ущерба с учетом инфляционных процессов, что, по словам эксперта, обеспечит адекватность наказания реальной стоимости нанесенного ущерба, сообщают "Известия".

Ранее бизнес подверг критике проект постановления кабмина РФ, определяющий основные правила, по которым будет работать государственная система по борьбе с мошенниками и спамерами.