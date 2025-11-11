Депутаты предложили освобождать россиян от работы в период магнитных бурь

Партия "Коммунисты России" предложила законодательно разрешить россиянам не работать в дни магнитных бурь.

С соответствующей инициативой депутаты намерены обратиться в Минздрав и Минтруд. По замыслу парламентариев, метеозависимые граждане должны получить право на официальный больничный без потери в оплате.

Для тех, у кого нет справки от врача, предлагается временный переход на удалённую работу. Как заявил лидер партии Сергей Малинкович, во время повышенной геомагнитной активности единственным способом защиты является покой, сообщает "Абзац".

Напомним, два выброса плазмы, которые произошли на Солнце на этой неделе, достигнут Земли в ближайшие дни. Это вызовет умеренные геомагнитные возмущения.