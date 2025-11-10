Землю накроют магнитные бури из-за выбросов солнечной плазмы

Два выброса плазмы, которые произошли на Солнце на этой неделе, достигнут Земли в ближайшие дни.

Это вызовет умеренные геомагнитные возмущения. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первое облако плазмы, образовавшееся после вспышки 7 ноября, придет к нашей планете 10 ноября и спровоцирует магнитную бурю уровня G2.

Второй, более мощный выброс, вечером 11 ноября. По прогнозам ученых, он может вызвать магнитную бурю уровня G2-G3. Специалисты отмечают, что наиболее плотные части второго выброса пройдут выше плоскости орбит планет, что снизит их воздействие на Землю.