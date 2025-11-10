Российскому парламенту предложили закрепить в законе постоплату для риелторов

Госсобрание (Курултай) Башкирии направил в Совет законодателей российского парламента предложение закрепить в законе постоплату работы риелторов. Депутаты предлагают платить агентам по недвижимости только после того, как клиент примет отчет о проделанной работе, передает РБК.

Башкирские парламентарии считают, что сейчас риелторы получают деньги вне зависимости от того, сколько сделают – просто по факту сделки. И клиенты их часто сталкиваются с непрофессионализмом, рынок услуг риелторов не является прозрачным.

Ранее также Башкирия предлагала создать федеральный реестр риелторов и разработать для них единые правила работы.