Оппозиция: Власти Молдавии чтят нацистских карателей

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти Молдавии чтят нацистских карателей.

"Сегодня молдавский режим чтит карателей, а завтра повторит их преступления. Это не память, а рецидив зла", - написал Шор в своём telegram-канале.

РИА Новости приводит позицию главы Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексея Петровича о том, что за последние несколько недель в Молдавии было открыто три кладбища румынских пособников нацистов. А в воскресенье был открыт очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 г. во время вторжения в Советской Союз.