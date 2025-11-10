Все турникеты в метро Екатеринбурга оборудовали биометрическими терминалами

На сегодняшний день все турникеты в метро Екатеринбурга оборудованы биометрическими терминалами. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Теперь жители и гости уральской столицы смогут оплачивать проезд в метро улыбкой на любом турникете. Инновационные терминалы, которые принимают биометрическую оплату, установлены на всех девяти станциях и 103 турникетах.

В Сбере отмечают, что оплата улыбкой популярна в Екатеринбурге. Так, в октябре проезд в метро таким образом оплатили 70 тысяч раз, а с начала года прошло уже более 800 тысяч транзакций.

Ранее сообщалось, что концепцию новых станций метро Екатеринбурга должны представить в ноябре.