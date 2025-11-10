Президент Казахстана прилетит в Россию

11-12 ноября Россию с государственным визитом посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава соседнего государства прилетит по приглашению Владимира Путина.

Во время переговоров президенты обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском городе Уральск. К подписанию во время визита подготовлены важные двусторонние документы.