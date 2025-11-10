Из Челябинской области пытались незаконно вывезти два погрузчика

Из Челябинской области пытались незаконно вывезти два погрузчика. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

По данным пресс-службы, была совершена попытка вывоза двух вилочных погрузчиков из Троицкого района Челябинской области в Казахстан. Перевозчик был остановлен таможенниками и сотрудниками ФСБ.

У него не оказалось нужных разрешений от Минсельхоза и сертификата о происхождении груза. Фуру развернули обратно в Россию, но через уже два дня мужчина вновь попытался пересечь границу. На владельца товара завели два дела по статье 16.3 КоАП РФ. В ведомстве сообщили, что за несоблюдение ограничений на вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС юрлицу грозит штраф.

Напомним, на прошлой неделе через границу Челябинской области пытались нелегально провезти три тысячи чугунных казанов. Посуду изъяли, а на нарушителя завели дело.