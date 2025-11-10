Геннадий Долматов поздравил Юрия Тетянникова с избранием председателем Совета Омского района

"На первом заседании Совета Омского района, которое состоялось 7 ноября, депутаты проголосовали за кандидатуру Юрия Тетянникова, избрав его на пост председателя представительного органа муниципального округа", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Он также отметил, что Юрий Тетянников имеет большой опыт работы как в исполнительной, так и законодательной власти, обладает значительными профессиональными компетенциями и деловыми навыками.

Глава муниципалитета высказал уверенность, что богатый жизненный опыт, высокое чувство ответственности, отличные деловые качества и организаторские способности позволят Юрию Тетянникову и дальше успешно заниматься организацией и координацией законотворческой деятельности в муниципалитете, представляя интересы всех жителей Омского района.

"Поздравляю Юрия Александровича с избранием, желаю плодотворной и качественной работы и творческих успехов!", - высказал пожелание Геннадий Долматов.

Юрий Тетянников поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие в связи с его избранием председателем совета депутатов вновь создаваемого муниципального округа. Он заверил, что приложит все усилия для оправдания надежд депутатов и жителей Омского района.