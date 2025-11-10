Спикеру Забайкальского парламента студенты ЗабГУ представили новый беспилотник "Проходимец"

Накануне председатель Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон посетил лабораторию робототехники ЗабГУ, где студенты продемонстрировали ему свою новую разработку – беспилотную наземную универсальную платформу для доставки грузов.

Молодые инженеры ЗабГУ изначально создавали линейку беспилотных платформ для спасательных операций, а сейчас адаптируют их под оборонные задачи.

«Новую модель мы создали на базе наших ранних разработок, но в ней более дорогая электроника, и для большей проходимости она выполнена на гусеничном ходу. Сейчас продолжаем эксперименты с ходовой частью, нужно добиться устойчивого результата по перевозке 150 кг груза. Надеюсь, он успешно пройдет все испытания», - рассказал спикеру один из разработчиков аппарата Иван Бармин.

Студенты поблагодарили главу парламента за финансовую поддержку, благодаря которой были закуплены необходимые детали и собрана новая модель.

«Рад, что ребята понимают все сложности в разработке и внедрении инноваций, понимаю, что без вложений ни одна идея не оживет, тем более техническая. Рад успехам ребят, переживаю за неудачи, поэтому стараюсь поддерживать и морально, и материально», - сказал Юрий Кон.

Напомним, в октябре военнослужащие 29-й армии подтвердили получение четырех наземных беспилотников «Блоха», изготовленных по заказу Законодательного Собрания в лаборатории робототехники ЗабГУ. Детали на их создание были закуплены на средства депутатского фонда, созданного в декабре 2022 года по инициативе спикера для помощи фронту. Ежемесячно он пополняется за счет однодневной зарплаты 17 парламентариев, работающих в парламенте на постоянной основе. На собранные средства в помощь мобилизованным землякам закупаются тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, другие виды техники и гуманитарные грузы.