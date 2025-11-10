В Германии сочли врачей не готовыми к потенциальному военному конфликту

В бундесвере (армии Германии) считают, что врачи, больницы и аптеки страны "лишь посредственно" готовы к потенциальному военному конфликту.

В документе отмечается, что обязанности на случай конфликта в области медицины Германии неясно распределены. Также в этой сфере не согласованы каналы коммуникации, а в аптеках недостаточно запасов лекарств, приводит Газета.RU сообщение Bild, который ссылается на доклад Вооруженных сил Германии.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что от Германии, учитывая размеры её экономики, ожидают наращивания военных расходов и производства, а также рекомендовал членам альянса готовиться к войне.

"Учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше. И я убеждён, что для Германии с её фантастическими оружейными компаниями и инновационным потенциалом это означает, что им придется наращивать производство. Германии необходимо увеличить военные расходы, это необходимо", - сказал тогда Рютте.