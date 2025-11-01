На Южном Урале выявили последователей экстремистского движения

В Коркино были пойманы четверо приверженцев запрещенного в России экстремистского движения. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, фигуранты занимались публичной пропагандой в интернете идей запрещенной организации, демонстрируя ее символику и атрибутику. Вскоре их действия были пресечены полицейскими в ходе мероприятий по борьбе с экстремизмом и поддержанием правопорядка в регионе.

На троих мужчин составлены административные протоколы по статье 20.3 ч.1 КоАп РФ (пропаганда и демонстрация нацистской или экстремистской символики). Один из них является гражданином страны ближнего зарубежья и находился в России незаконно – он привлечен к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ) и помещен в центр временного содержания для иностранных граждан, где ждет решения о выдворении.

Также было установлено, что один из последователей экстремистского движения не достиг совершеннолетия. На его родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.