Переизбран глава Белоярского района Югры

Многолетний руководитель Белоярского района Югры Сергей Маненков (работает на этом посту 36 лет) переизбран на новый срок. Во время избрания конкуренцию ему составили двое кандидатов.

Началась процедура с заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов. В её состав вошли восемь членов. Комиссия провела два этапа конкурса. Во время её работы в зале присутствовали почётные гости – директор департамента финансов, заместитель губернатора Югры Вера Дюдина и председатель окружной ХМАО Борис Хохряков.

После заседания комиссии прошло третье заседание думы района восьмого созыва, на котором было рассмотрено 5 вопросов, один из главных – избрание главы Белоярского района. Депутаты единогласно проголосовали за Сергея Маненкова.

"Дорогие земляки! Работая главой 36 лет, старался делать все возможное для того, чтобы улучшить качество жизни моих земляков – белоярцев. Ежедневно, часто без выходных, не считаясь с личным временем, в семичасовые рабочие дни, имея ввиду с 7 утра и до 7 вечера, занимался решением тех или иных вопросов. Как это у меня получалось, судить не мне, а вам", - сказал старый-новый глава района, слова которого приводит пресс-служба райадминистрации.

Белоярский район, как и соседний с ним, Берёзовский, включён в Арктическую зону.