ЦБ предложил банкам следить за тем, кто активирует их зарплатные карты

Центральный банк России рекомендовал банкам тщательнее проверять, что платежные карты в рамках зарплатных проектов получает и активирует именно тот человек, на которого их заводят. "Это необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких карт недобросовестными субъектами", - говорится в письме ЦБ, направленном в банки.

"Кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога", - сообщил регулятор.

Банкам предложили определить офисы и подразделения, в которых можно заподозрить открытие счетов дропперами, и усилить контроль за такими офисами. "Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации", - считают в ЦБ.