В РФ готовят новые меры для борьбы с дропперами

В России банковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц.

Данная инициатива одобрена в правительстве РФ. Платежные агенты банков представляют собой посредников, которые занимаются приемом платежей от россиян и организаций, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Агенты действуют на основании соглашений с банками, передают полученные деньги и данные в расчетные учреждения.

Банки по-прежнему смогут сотрудничать с платежными агентами, но только для обслуживания клиентов, уже прошедших идентификацию в самой кредитной организации. Однако выпуск банковских карт или открытие электронных кошельков будут исключительной прерогативой самих банков.

Ограничение на проведение упрощенной идентификации сократит количество каналов, через которые мошенники могут регистрировать чужие счета или использовать подставных лиц. Полностью избавиться от дроппинга это не позволит, но его реализация станет значительно сложнее, сообщают "Известия".

Напомним, лимиты на количество банковских карт могут заработать с декабря. В Центробанке считают, что разумное ограничение количества карт поможет бороться с мошенничеством и деятельностью дропперов — посредников, через которых преступники выводят похищенные средства.