Изъятое у коррупционеров имущество используется коррупционерами - правозащитники

В Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) полагают, что процедуры использования изъятого у коррупционеров имущества не являются прозрачными, поэтому они малоэффективны и создают риски для проявления все той же коррупции.

"Мы давно говорим, что любое конфискованное имущество, оно используется неэффективно, потому что процедура непрозрачная. Дело в том, что сама процедура создаёт условия для злоупотребления, мягко говоря, то есть для того, чтобы кто-то наживал на этом деньги. То есть мы у одних коррупционеров забираем, другим коррупционерам отдаём. Таким образом мы тратим средства", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" члена СПЧ, председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

Только 8% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечено в хозяйственный оборот к 1 июля 2025 года, выяснила Счетная палата. Ведомство заявило о низкой эффективности использования конфискованного имущества.

По мнению аудиторов, сроки передачи имущества от приставов к Госимуществу обычно затягиваются, перерегистрация занимает 1,5-2 года. А различные законодательные и нормативные ограничения препятствуют быстрой и выгодной продаже изъятых активов.

"Коррупционное имущество поступает в казну с 2011 года. <…> На 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества совокупной стоимостью более 113 млрд руб. С 2021 года приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет менее 4% всех объектов. С 2023 года передано в аренду 224 объекта коррупционного имущества, что также не превышает 4%. Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн руб.", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.