В Челябинске мужчине, напавшему с мачете на двух человек, избрана мера пресечения

В Челябинске суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

Ранее стало известно, что утром 31 октября в Металлургическом районе Челябинска подозреваемый, находясь у дома по улице Румянцева, нанес множественные удары мачете своей 34-летней бывшей жене и ее 39-летнему сожителю. Фигурант не смог довести преступление до конца благодаря вмешательству очевидцев и задержанию сотрудникам полиции.

Потерпевшие с травмами находятся в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина будет находиться под стражей до 31 декабря 2025 года.