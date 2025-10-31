В Челябинске мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя

В Металлургическом районе Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство двух человек. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете региона.

По данным следствия, утром 31 октября подозреваемый, находясь у дома по улице Румянцева, нанес множественные удары мачете своей 34-летней бывшей жене и ее 39-летнему сожителю.

Мужчина не смог довести преступление до конца благодаря вмешательству очевидцев и задержанию сотрудниками полиции. Потерпевшие с серьезными травмами доставлены в отделение реанимации.

В настоящий момент мужчина задержан, следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.