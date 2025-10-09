Минобороны сообщило о подрыве силами ВСУ аммиакопровода "Тольятти-Одесса"

Вооруженные силы Украины заминировали ответвление аммиакопровода "Тольятти-Одесса" в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр (ДНР). Как передает Минобороны РФ, сделано это было для замедления наступления подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

"При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок", - сообщает министерство.

Там также добавляют, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.