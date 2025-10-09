Только 17% школьников Киева общаются на мове

На Украине учителя и школьники упорно не хотят выполнять требования написанного там закона, что в учебных заведениях нужно говорить только на мове. Это признала уполномоченная по защите мовы Елена Ивановская.

Почти половина учеников сообщили, что говорят даже на уроках по-русски. На переменах же на местное законодательство дети просто плюют. Так, в Киеве только 17% учеников общаются по-украински в школе. Это очень низкий показатель для столицы, сетует Ивановская.

После начала СВО часть жителей Украины демонстративно перешла на мову, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят лишь около трети населения, как и ранее.