"Неплохая идея". Кравцов поддержал "закрепощение" выпускников педвузов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддерживает идею ввести обязательную отработку для выпускников педвузов по аналогии с медиками. Накануне законопроект о трехлетней отработке выпускников медвузов прошел первое чтение.

"Сама идея неплохая. Вопрос в ее реализации", - сказал он.

В то же время пока такого вопроса в повестке дня нет. Лучше подумать о расширении целевого набора, сказал чиновник. Видео ответа Кравцова опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Кравцов также сказал, что педагогика является третьим по популярности направлением у абитуриентов, конкурс в педвузы составляет 12 заявлений на место. Поэтому надо расширять целевой прием. Однако это вызвано тем, что каждый абитуриент может одновременно подавать заявления в пять вузов, в каждом из которых на пять направлений.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не исключает того, что в будущем в педвузах могут ввести обязательные целевые договоры для студентов-бюджетников.

Ранее зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что итоги приемной кампании 2024 года по целевому обучению показали, что программа фактически провалена. В частности, на направлении "Образование и педагогические науки" целевые места заполнены всего на 22%. Расчет Кравцова на расширение целевого приема не подтверждается цифрами.