В Югре при получении взятки задержан начальник полиции Белоярского района

Оперативниками управления собственной безопасности УМВД России по ХМАО – Югре пресечена противоправная деятельность сотрудника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры. Речь идет о начальнике ОМВД России по Белоярскому району Юрии Борискине.

По предварительным данным, должностное лицо с октября 2023 года систематически получало незаконное денежное вознаграждение за "общее покровительство и оказание содействия" предпринимателю, занимающемуся приемом и сдачей металла в Белоярском районе.

7 октября при передаче очередной взятки фигурант был задержан с поличным. При задержании он оказал активное сопротивление, причинив травмы двум сотрудникам полиции.

Березовским межрайонным следственным отделом СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством". Мероприятия, направленные на противодействие коррупционным преступлениям, продолжаются.

Юрий Борискин руководил ОМВД России по Белоярскому району с ноября 2014 года по октябрь 2025 года.