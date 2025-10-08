08 Октября 2025
Экономика В России Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Проекты Томского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий представлены в Совете Федерации

Сегодня в ходе пленарного заседания Совета Федерации состоялась презентация томского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Томской области Владимир Мазур и генеральный директор группы компаний «Когнитив Пилот», специальный представитель промышленных компаний – участников промышленного кластера электроники и беспилотных технологий Ольга Ускова представили проекты кластера.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Накануне.RU сообщало, что 29 августа этого года по итогам рабочей поездки в Томскую область первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и главы Минпромторга России Антона Алиханова.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Антон Алиханов сообщил, что на данный момент уже создана вся необходимая нормативная база, заключены соглашения по созданию томского кластера, разработана и утверждена программа развития.

«К 2035 году участники кластера займут до 30% внутреннего рынка в своих нишах и создадут значимое присутствие на рынках дружественных стран. Уровень локализации ключевых продуктов, таких как беспилотный трактор, должен вырасти до 80%», – сообщил Антон Алиханов.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем выступлении с трибуны Совета Федерации акцентировал внимание на важности развития российских регионов, в том числе, и Томской области.

«Именно сейчас судьба страны решается и на передовой, но и в научных лабораториях, инженерных центрах, конструкторских бюро», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор также поблагодарил за поддержку Валентину Матвиенко, руководство Совфеда и Минпромторга во главе с министром Антоном Алихановым, а также генерального директора группы компаний «Когнитив Пилот» Ольгу Ускову.

Владимир Мазур отметил, что в этом году Министерство промышленности и торговли зарегистрировало три кластера Томской области: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Цветные и редкоземельные металлы» и «Электроника и беспилотные технологии», который объединил три российских региона (Томскую область, Москву и Санкт- Петербург), 12 промышленных предприятий радиоэлектроники и один вуз – Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

«Мы планируем реализацию шести  высокотехнологичных импортозамещающих проектов, – уточнил губернатор Владимир Мазур. – Проект №1 – универсальная автономная роботизированная платформа «Беспилотный бескабинный минитрактор». Эту платформу  планирует выпускать компания «Когнитив». У платформы много назначений, и предварительно аэропорт «Пулково» подтвердил свою заинтересованность в закупке. В ближайшем будущем багаж в Санкт-Петербурге будет перемещаться с помощью этой платформы. Проект №2 – система спутниковой связи «Мини МПС» компании «Микран». Компактная спутниковая станция, разработанная как альтернатива крупным центральным хабам, предназначена для обслуживания ограниченного числа абонентов. Это делает ее более экономически целесообразной для небольших систем, например, линейной телемеханики, особенно в удаленных районах. Система обеспечивает надежную передачу данных, снижает затраты на телеком-инфраструктуру и может размещаться непосредственно в линейно-производственных управлениях, сокращая путь передачи информации и повышая безопасность связи. Проект №3 – система связи «БАС», конечным производителем которой является томская компания «Лэмз-Т». Это аппаратура радиосвязи между наземным пунктом управления и беспилотным воздушным судном».

Глава Томской области пояснил, что три проекта кластера реализует компания «Радар ММС»: спутниковый терминал бортовой радиокомандной линии, комплексные системы беспроводной широкополосной связи для группировок беспилотных аппаратов всех типов и производство модулей воздушно-лазерного сканирования (лидаров).

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Продукция кластера уникальна, в России не имеет аналогов, но имеет огромный спрос», – отметил губернатор Владимир Мазур и пригласил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить Томскую область.

Антон Алиханов рассказал в ходе парламентского заседания о предусмотренных мерах государственной поддержки. Так, налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны получат участники кластера, производство которых будет размещено в Томской Особой экономической зоне.

«Ближайшая задача на следующий год – это создание конкурентоспособных и востребованных рынком продуктов. Здесь мы в основном будем поддерживать НИОКРы через наш главный общесистемный инструмент – субсидию по Постановлению 1649. Кроме того, покроем часть расходов бизнеса за счет льготных займов и грантов. Рассчитываем, что в ближайшие два года уже начнется реализация первых коммерческих партий», – сказал Антон Алиханов.

Валентина Матвиенко отметила: "Создание кластера по таким ультравостребованным, современным направлениям, как электроника, беспилотные технологии, – это ключ к тому, чтобы создавались новые точки роста современной экономики. Хорошо, что это в Томской области. Во-первых, Томская область имеет уникальный потенциал – научный, образовательный, промышленный, кадровый. Второе – опытная региональная команда. Это будет огромная польза для страны, это даст мощный толчок развитию Томской области в целом".

Председатель Совфеда  также поблагодарила губернатора Владимира Мазура за проделанную работу и заверила, что поддержка проекту будет оказан и в дальнейшем.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Сенатор Владимир Кравченко в своем выступлении отметил, что создание кластера – это яркий пример эффективного использования конкурентных преимуществ региона для привлечения частного и государственного финансирования.

«Предприятия кластера нацелены на выпуск конкурентоспособной продукции и внедрение передовых разработок. Результатом этой работы станет укрепление технологического суверенитета России и появление в регионе новых высокотехнологичных рабочих мест для наших выпускников. Мы сможем готовить высококлассных специалистов-практиков уже на этапе их обучения в наших вузах», – подчеркнул Владимир Кравченко.

По мнению сенатор, подобные крупные промышленные объединения становятся механизмом для привлечения новых инвестиций, которые можно направить на модернизацию образования, поддержку бизнеса и улучшение городской среды. 

«Томский кластер — это не просто объединение 13 технологических компаний, это открытая экосистема, которая уже сегодня концентрирует лучшие научно-производственные компетенции для создания беспилотных систем и высокотехнологичных компонентов, – сказала сегодня на пленарном заседании Совета Федерации генеральный директор ГК «Когнитив Пилот», специальный представитель промышленных компаний – участников кластера Ольга Ускова. – Мы выстраиваем новую модель кооперации, которая позволяет в сжатые сроки закрывать критически важные для страны задачи – от обеспечения транспортной и энергетической безопасности до роботизации сельского хозяйства. Наши проекты, такие как первые в мире аэропортовые сервисные роботы, робото-тракторные станции – это практический результат такой кооперации. Уверена, что именно этот подход, основанный на реальных потребностях человека и среднесрочном заказе, станет драйвером для всей отечественной отрасли электроники и беспилотных систем. Безусловно, при поддержке Совета Федерации в продлении работы Межведомственной рабочей группы и создании отраслевых рабочих групп в ключевых министерствах».

Теги: владимир мазур, совет федерации, промышленный кластер, электроника, беспилотные технолгогии


