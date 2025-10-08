Французский парламент не стал рассматривать вопрос об импичменте Макрону

Бюро Национального собрания Франции не согласилось рассмотреть вопрос об импичменте президенту Эммануэлю Макрону. С этим предложением выступили социалисты из партии "Непокоренная Франция". Члены бюро пришли к выводу, что оснований для рассмотрения такого вопроса нет.

Между тем, политический кризис во Франции нарастает. Скорее всего, администрации президента, ушедшему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню и левому большинству из парламента не удастся договориться о создании правительства во главе с премьером-социалистом, поэтому уже к концу дня Макрон может объявить о роспуске Нацсобрания и проведении досрочных парламентских выборов.

Обострению ситуации предшествовала отставка пятого с 2022 года премьер-министра – Себастьена Лекорню. Он пробыл на своем посту меньше месяца, отставка состоялась сразу после того, как он объявил состав своего кабинета. По сути он поменял некоторых министров из прежнего правительства местами и добавил не больше трети новых лиц. Эта идея шокировала даже представителей макроновской партии центристов "Возрождение".