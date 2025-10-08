"Почте России" снова выделят миллиарды на модернизацию отделений
В ближайшие три года "Почта России" получит из бюджета 15 млрд руб. на модернизацию отделений и еще 2,1 млрд руб. на компенсацию убытков от доставки социально значимых газет и журналов. При этом, как пишет "Коммерсант", компания была оштрафована в августе этого года на 230 млн руб. за неэффективное использование предыдущих 17 млрд руб., выданных в прошлые годы.
Модернизировать планируется 2,6 тыс. отделений почтовой связи, расположенных в сельской и труднодоступной местности. Услугами этих отделений пользуются около 2,4 млн жителей.
В Минцифры заверили, что за "целевым и эффективным" использованием бюджетных инвестиций осуществляется контроль "в обязательном порядке".