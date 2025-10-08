Бастрыкин поручил проверить ситуацию с троллейбусами в Березниках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в городе Березники Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Пермского края. Поводом стало обращение жителей города, выразивших несогласие с планируемой ликвидацией троллейбусного движения.

В обращении, размещенном в социальной сети, указывается, что на протяжении нескольких лет транспортные средства не поддерживаются в надлежащем состоянии, что приводит к их регулярным поломкам и значительному сокращению количества троллейбусов на маршрутах. Граждане также опасаются, что замена троллейбусов автобусами негативно скажется на экологической обстановке в городе. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.

Руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время в следственном управлении по Пермскому краю уже организована соответствующая процессуальная проверка.

Напомним, ранее стало известно, что власти березников в 2026 году намерены свернуть троллейбусное движение.

Власти Березников в Березниках, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на информированный источник, близкий к властям. Уже сейчас транспортное управление занимается оптимизацией троллейбусного парка, его движения и графиков, люди уведомляются о предстоящих планах. В планах мэрии — прекратить троллейбусное движение с 1 марта, до этого времени поэтапно будут сворачиваться все пять городских маршрутов.

Основная причина грядущих изменений — дороговизна эксплуатации данного вида транспорта. Новый автобус стоит 20 млн руб., а троллейбус — 40 млн руб. Требует обновления и сеть для троллейбусов. Кроме того, за 40 лет работы парка никто не реконструировал контактную сеть — помимо 1 тыс. опор необходимо заменить десятки километров силовых кабелей, которые идут под дорожным полотном, что потребует также замены асфальта. По предварительным данным, расходы составят 1,5–2 млрд руб. Отдельная проблема — троллейбусный парк, который занимает большую площадь и также требует реконструкции.

Водителям будет предложено пройти переобучение для работы на автобусе. Для этого создаются дополнительные учебные классы.