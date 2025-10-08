Бастрыкин поручил проверить ситуацию с троллейбусами в Березниках

08 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин поручил проверить ситуацию с троллейбусами в Березниках

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в городе Березники Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Пермского края. Поводом стало обращение жителей города, выразивших несогласие с планируемой ликвидацией троллейбусного движения.

В обращении, размещенном в социальной сети, указывается, что на протяжении нескольких лет транспортные средства не поддерживаются в надлежащем состоянии, что приводит к их регулярным поломкам и значительному сокращению количества троллейбусов на маршрутах. Граждане также опасаются, что замена троллейбусов автобусами негативно скажется на экологической обстановке в городе. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов.

Руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. В настоящее время в следственном управлении по Пермскому краю уже организована соответствующая процессуальная проверка.

Напомним, ранее стало известно, что власти березников в 2026 году намерены свернуть троллейбусное движение.

Власти Березников в Березниках, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на информированный источник, близкий к властям. Уже сейчас транспортное управление занимается оптимизацией троллейбусного парка, его движения и графиков, люди уведомляются о предстоящих планах. В планах мэрии — прекратить троллейбусное движение с 1 марта, до этого времени поэтапно будут сворачиваться все пять городских маршрутов.

Основная причина грядущих изменений — дороговизна эксплуатации данного вида транспорта. Новый автобус стоит 20 млн руб., а троллейбус — 40 млн руб. Требует обновления и сеть для троллейбусов. Кроме того, за 40 лет работы парка никто не реконструировал контактную сеть — помимо 1 тыс. опор необходимо заменить десятки километров силовых кабелей, которые идут под дорожным полотном, что потребует также замены асфальта. По предварительным данным, расходы составят 1,5–2 млрд руб. Отдельная проблема — троллейбусный парк, который занимает большую площадь и также требует реконструкции.

Водителям будет предложено пройти переобучение для работы на автобусе. Для этого создаются дополнительные учебные классы.

Теги: троллейбус, Березники, Бастрыкин


Мнения из сети