Власти Березников обсудили с сотрудниками троллейбусного парка его закрытие в 2026 году

Представители администрации Березников провели встречу с сотрудниками троллейбусного парка, сообщает "Ъ-Прикамье".

Участие в ней приняли первый замглавы города Максим Зубарев, директор "Гортрансресурс" Евгений Тупицын, начальник отдела автомобильного транспорта управления транспортного обслуживания министерства транспорта Пермского края Илья Расинский и руководитель департамента транспорта Перми Анатолий Путин.

На встрече стороны обсудили прекращение троллейбусного движения в городе, которое запланировано на весну 2026 года. Сотрудникам предприятия рассказали обо всех нюансах перевода троллейбусных маршрутов на автобусное сообщение, дальнейших перспективах работы на пассажирском предприятии и бесплатном переобучении водителей.

Также был рассмотрен опыт перехода на автобусы в других городах. На этой встрече обсуждение не заканчивается. Администрация города и руководство “Гортрансресурса” открыты к дальнейшему диалогу.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что власти Березников в 2026 году намерены свернуть работу троллейбусов и заменить их автобусами. Основная причина — сильный износ существующего парка и необходимость модернизации сетевого хозяйства, которая оценивается в 2 млрд руб. Таким образом, в Пермском крае не останется такого вида общественного транспорта как троллейбус.