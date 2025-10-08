Turkish Airlines задержала рейсы из Антальи в Москву и Петербург

Авиакомпания Turkish Airlines задержала несколько рейсов из Анталии, а багаж пассажиров, прилетевших из Даламана и Стамбула в Пулково, прибудет только следующим рейсом. Перевозчик объяснил ситуацию "операционными изменениями".

8 сентября вовремя не смогли вылететь из Антальи пассажиры рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Их рейсы перенесли на 9 сентября, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно, передает РИА Новости. Туристов заселили в отель, накормили, а сегодня утром доставили в аэропорт.

В петербургском же аэропорту Пулково заявили, что для рейсов Turkish Airlines TK-3104 из Даламана и Ajet VF 277 из Стамбула задержан багаж. Сообщается о задержке 207 единиц багажа, его доставят следующими рейсами в течение дня.