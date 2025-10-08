08 Октября 2025
Армия и ВПК В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В ДНР заявили о скором освобождении Красноармейска

Российские войска заняли несколько районов Красноармейска (укр. Покровска) в ДНР, и в ближайшее время город может быть освобожден, заявил военно-политический эксперт, в недавнем прошлом советник главы ДНР Ян Гагин.

Он уверен, что участь ВСУ в городе предрешена. Попытки наступления ВСУ там обречены, противник даже не присылает на это направление свои резервы, понимая бесперспективность наступления. И контратак уже нет. ВСУ стараются максимально долго удержаться. Но ВС РФ частично контролируют несколько путей под Красноармейском, поэтому логистические цепочки у ВСУ нарушены, а переброска резервов затруднена. Все резервы будут перебрасываться на Краматорск и Славянск.

Печальное положение ВСУ привело к тому, что из Красноармейска сбежало целое подразделение нацистского "Азова" (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), заявил накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский. На днях военнопленный ВСУ Михаил Челенко сообщил, что город постепенно готовят к сдаче.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружено соседнее Родинское, ведется его зачистка от формирований ВСУ.

Красноармейск является крупнейшим городом западного Донбасса и одним из основных транспортных узлов Донбасса. До начала СВО в нем проживало более 60 тыс. человек, а в агломерации - более 300 тыс. Стратегическое значение Красноармейска до недавних пор заключалось в том, что он являлся важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе. После освобождения многих городов ДНР его логистическая ценность несколько снизилась, но он остался важным укрепленным районом, с юга прикрывающим путь к Славянску и Краматорску, а с востока - к Днепропетровской области.

Теги: красноармейск


