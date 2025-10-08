Депутаты думы Урая на внеочередном заседании лишили депутатских полномочий Леонарда Насибуллина

Депутаты думы Урая на внеочередном заседании лишили депутатских полномочий Леонарда Насибуллина, которого ранее суд признал виновным в оскорблении представителя власти. Решение было принято единогласно, передает корреспондент Накануне.RU.

Самого депутата на заседании думы не было. Решение суда он считает несправедливым и намерен обжаловать его.

25 июля текущего года мировой судья судебного участка № 1 Урайского судебного района ХМАО – Югры признал Насибуллина виновным по ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

Ранее депутат назвал "фуфлом" председателя думы Урая. Суд оштрафовал политика на 10 тыс. руб.