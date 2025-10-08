СМИ: Макрон сегодня может снова распустить парламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон может сегодня снова распустить Национальное собрание - парламент страны, чтобы выйти из политического кризиса, вызванного очередной отставкой правительства. Вечером 8 октября он предположительно выступит на этот счет с заявлением, пишет Le Figaro.

На днях ушел в отставку очередной премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, не пробыв на своем посту и месяца. Это уже пятая отставка правительсва с начала 2024 года. Макрон назначает премьеров одного за другим, но после досрочных парламентских выборов летом 2024 года правительство Франции оказалось в зависимости от оппозиции. И назначение каждый раз нового премьера ничего не меняет - они все проваливаются.

Отмечается, что Макрон уже провел консультации с председателем нижней палаты парламента Яэль Браун-Пиве и главой сената Жераром Ларше. Этого требует конституция перед решением о роспуске. Макрон может пойти на этот шаг, чтобы предотвратить свой импичмент. Бюро Национального собрания планировало сегодня рассмотреть предложение левых партий об импичменте Макрону и отстранении его от власти. Партия Макрона не имеет большинства в парламенте, но отказывается от альянса с оппозиционным силами. Его позиции перед новыми выборами оцениваются как шаткие.